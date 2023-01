Biathlon, EM: Vanessa Hinz mit Bronze-Coup im Sprint - Top-Ten-Glanz für DSV-Skijägerinnen

Der nächste EM-Coup für die deutschen Skijägerinnnen - und was für ein nervenaufreibender Krimi zuvor!

Biathlon: Hinz stark - auch Grotian und Kebinger in Top Ten

Auch im Sprint zählte die komplette DSV-Auswahl nun erneut zur ersten Garde. Wie Hinz landeten Selina Grotian (zwei Schießfehler, + 18,1 Sekunden) als Fünfte sowie die Achtplatzierte Hanna Kebinger (zwei Schießfehler, + 23,2 Sekunden) in den Top Ten.

Merkushnya lässt Ukraine erneut jubeln

Am Samstag (ab 10.30 Uhr) geht in Lenzerheide für die Damen über die 10-Kilometer-Verfolgung, am Sonntag sind noch die Mixed-Staffeln (ab 10.30 Uhr) und die Single-Mixed-Staffeln (ab 13.30 Uhr) gefordert. (alle Biathlon-Rennen im LIVETICKER)