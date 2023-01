Biathlon: Hermann-Wick triumphiert bei Verfolgung in Antholz

Die 34-Jährige feierte in der Weltcup-Verfolgung von Antholz ihren zweiten Saisonsieg. Nach zehn Kilometern lag Hermann-Wick im Ziel 11,0 Sekunden vor der Italienerin Lisa Vittozzi (2 Strafrunden), Dritte wurde Elvira Öberg aus Schweden (2/+17,2).

Zuletzt hatte Herrmann-Wick Anfang Dezember den Sprint von Hochfilzen gewonnen. In Antholz verbesserte sie sich trotz zweier Strafrunden von Rang sechs an die Spitze, es war der insgesamt zehnte Weltcupsieg ihrer Karriere.

Hannah Kebinger (1/+1:19,6) gelang in ihrem erst zweiten Saisonrennen mit Rang zehn ihr bestes Karriereergebnis, Janina Hettich-Walz (4/+1:26,7) bestätigte als Zwölfte ihren starken Sprint. Sophia Schneider (4/+1:59,8) landete erneut auf Rang 21, Vanessa Voigt (2/+2:18,4) erreichte den 25. Platz.

Preuß nicht in den Top 30 - Hinz fehlt erneut

Die frühere Staffel-Weltmeisterin Franziska Preuß (3/+3:12,1) verbesserte sich beim zweiten Teil ihrer Rückkehr in den Weltcup um vier Plätze auf den 34. Rang.

Vanessa Hinz, die in Peking mit der Staffel Olympia-Dritte wurde, hatte die Rennen in Antholz erneut krankheitsbedingt verpasst und wartet damit weiter auf ihr Saisondebüt im Weltcup.

Zum Abschluss steht am Sonntag (11.45 Uhr) noch die Staffel über 4x6 km an. Zuletzt war das Quartett Anna Weidel, Voigt, Schneider und Herrmann-Wick beim Heim-Weltcup in Ruhpolding auf Rang zwei gelandet.