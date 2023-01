Skispringen: Philipp Raimund - Deutschlands Hoffnung auf bessere Tournee-Zeiten?

Doch der Youngster weiß nicht nur mit seinem Wesen zu überzeugen. In Oberstdorf landete er auf Rang 14, in Garmisch-Partenkirchen auf Platz 15 und beim dritten Springen in Innsbruck war er beim deutschen Debakel als 13. der beste DSV-Adler. (SERVICE: Alle Ergebnisse)