Biathlon-WM: Drama! Deutschland verpasst mit Herrmann-Wick beim letzten Schießen Gold

Die Emotionen auf deutscher Seite waren dennoch ungebrochen: „Wir feiern diese Silbermedaille genau so wie eine Goldmedaille“, stellte Frauen-Bundestrainer Kristian Mehringer in der ARD fest. Hannah Kebinger, die als zweite Läuferin bei ihrer WM-Staffel-Premiere in die Spur gegangen war, fasste es gar noch epischer zusammen: „One Team, one Dream“ - ein kollektiver Traum also.