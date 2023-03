18. WM-Titel für Schweizer Curlerinnen

Der 6:3-Erfolg der seit 35 WM-Spielen ungeschlagenen Eidgenossinnen im Endspiel gegen Norwegen bedeutete für den Rekordsieger das insgesamt 18. WM-Gold. Bronze ging wie im Vorjahr an Kanada durch ein 8:5 gegen die Gastgeberinnen.

Für die Auswahl des Deutschen Curling-Verbandes (DCV) war das Turnier bereits nach der Vorrunde beendet gewesen. Das Team um Skip Daniela Jentsch (Füssen) belegte in der Endabrechnung nach Niederlagen in seinen vier letzten Spielen mit einer Gesamtbilanz von fünf Siegen in zwölf Spielen den zehnten Rang.