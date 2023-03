Snowboard: Hofmeister greift nach der großen Kugel

Snowboarderin Ramona Hofmeister greift zum Abschluss einer durchwachsenen Saison etwas überraschend noch nach dem Sieg im Gesamtweltcup. Nachdem sie sich am Mittwoch zum vierten Mal in Serie die kleine Kristallkugel als Saisonbeste in der olympischen Disziplin Parallel-Riesenslalom gesichert hatte, ist beim Saisonfinale "dahoam" am Götschen in Bischofswiesen auch der vierte Gewinn der großen Kristallkugel nacheinander noch machbar.