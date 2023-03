Snowboard-Drama: Hofmeister schrammt am Gesamtweltcupsieg vorbei

Snowboarderin Ramona Hofmeister hat beim Weltcup-Finale am Götschen in Bischofswiesen nur knapp ihren vierten Sieg in Serie im Gesamtweltcup verpasst.

Hofmeister verpasst Ledecka-Rekord

Hofmeister kämpfte in dieser Saison lange Zeit mit Rückenproblemen. Bereits unter der Woche hatte sie sich dennoch zum vierten Mal in Serie die kleine Kristallkugel für den Gesamtsieg in der olympischen Disziplin Parallel-Riesenslalom gesichert. Das hervorragende deutsche Abschneiden am Götschen perfekt machte Cheyenne Loch, die nach der Halbfinal-Niederlage gegen Hofmeister das kleine Finale gewann.