Snowboardcross: Nörl wahrt Chance auf Gesamtsieg

Snowboardcrosser Martin Nörl geht als Gesamtführender in das letzte Weltcup-Rennen der Saison am Sonntag. Der Vize-Weltmeister belegte beim ersten von zwei Wettkämpfen in Mont Sainte-Anne/Kanada Rang sieben. Damit hat er noch 24 Punkte Vorsprung auf den Spanier Lucas Eguibar, der auf Rang drei fuhr.