Weltcup-Finale: Snowboarder Nörl hofft auf "Übergepäck"

Nörl geht als Führender in die beiden letzten Rennen im kanadischen Mont Sainte-Anne am Wochenende. Allerdings haben die erfahrenen Konkurrenten Omar Visintin aus Italien und Lucas Eguibar (Spanien) nur 39 bzw. 48 Punkte Rückstand.

Der Niederbayer hat zwei der sieben Rennen in diesem Winter gewonnen und stand zwei weitere Male auf dem Podium. Bei der WM in Georgien gewann er Silber hinter dem Österreicher Jakob Dusek, aber vor Visintin. Ein gutes Omen? „Es gilt wie immer: Wenn es in der ersten Runde schlecht läuft, ist man schnell mal 32.“