Biathlon: Hightech-Hilfe für Benedikt Doll und Co.

Dabei bekommen die Athleten erstmals Unterstützung von ungewohnter Seite. Zwei Tage lang können Benedikt Doll und Co. im Aerolab der BMW Group an ihrer Schießtechnik arbeiten.

Wie der Verband am Freitag mitteilte, arbeiten die Athleten im Windkanal an ihrem Stand- und Zielverhalten, um in der kommenden Weltcupsaison am Schießstand mit der Weltelite mithalten zu können.