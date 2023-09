Biathlon: Der ungewöhnliche Grund hinter dem Erfolg des deutschen Biathlon-Talents

Auch bei den Deutschen Meisterschaften in Ruhpolding machte sie mit Platz fünf im Sprint und Platz sechs in der Verfolgung auf sich aufmerksam.

Kink: „Ich wollte schon immer ins Ausland“

Kink setzt erst in Norwegen voll auf Biathlon

„Dass ich alles auf Biathlon setze, das kam erst in Norwegen“, berichtete Kink, die in Lillehammer verstärkt an ihren Problemen am Schießstand arbeitete.