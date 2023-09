Walijewa bei CAS-Anhörung nicht persönlich vor Ort

Die bei Olympia in Peking Anfang 2022 in den Mittelpunkt einer Doping-Affäre geratene russische Eiskunstläuferin Kamila Walijewa wird zur Anhörung vor dem Internationalen Sportgerichtshof CAS nicht persönlich erscheinen. Die mittlerweile 17-Jährige werde per Video zugeschaltet, teilte der CAS am Freitag mit. Die Anhörung findet vom 26. bis 29. September in Lausanne statt.