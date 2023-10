Biathlon: Ehemalige WM-Sensation heiratet drei Jahre nach frühem Rücktritt

Die 31-Jährige postete in einer Instagram-Story Bilder der Vermählung, wie das italienische Portal sportnews berichtet, waren auch frühere Vertraute aus dem Biathlon-Zirkus unter der Hochzeitsgesellschaft: die Schweizerin Elisa Gasparin und die Schwedin Ingela Andersson.

Alexia Runggaldier lief bei Biathlon-WM 2017 das Rennen ihres Lebens

Der größte Erfolg ihrer Karriere lag da bereits einige Zeit zurück. Bei der Biathlon-Weltmeisterschaft 2017 in Hochfilzen konnte sich die Südtirolerin im Einzel mit dem Rennen ihres Lebens ohne Schießfehler sensationell den dritten Platz hinter Laura Dahlmeier und Gabriela Koukalova sichern.

Ihren größten Erfolg im Weltcup schaffte sie 2018 ebenfalls in Hochfilzen, als sie an der Seite von Dorothea Wierer die Staffel gewann. Dauerhaft hielt Runggaldier sich allerdings nicht in der Weltspitze.