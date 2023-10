"Ihr spinnt doch wohl komplett" - Neureuther wütet nach Trennungsgerüchten

Diese Schlagzeilen bringen Miriam Neureuther auf die Palme. Eine eigentlich harmlose Aussage der Ex-Biathletin wurde von mehreren Medien dazu genutzt, Trennungsgerüchte in die Welt zu setzen. Nun hat sich die Ehefrau von Ex-Skifahrer Felix Neureuther dazu geäußert und klargestellt, dass an den Spekulationen kein Funken Wahrheit ist.

Doch was war vorher überhaupt passiert? Im Podcast „Spotlight“ hatte die zweimalige Biathlon-Staffel-Weltmeisterin den Wunsch geäußert, mit ihren drei Kindern kurzzeitig in ihre zweite Heimat Norwegen auszuwandern.

Neureuther über Trennungsgerüchte sauer

Der Hintergrund: Die 33-Jährige wuchs selbst zweisprachig auf und empfand dies als „riesiges Geschenk“. Eines, welches sie ihren Kindern auch wünschen würde. Weil Felix Neureuther in Deutschland aber unzählige Verpflichtungen hat, sei ein Aufenthalt in Skandinavien nur schwer umsetzbar.

Dass ihre Aussagen in der Folge von diversen Online-Medien verdreht wurden und ihr Trennungsgedanken angedichtet wurden, macht Neureuther wütend. „So einen Mist hab ich selten gehört und mir zerreißt es mein Herz, dass so etwas geschrieben wird! Mein Mann ist mein Ein und Alles.“ So gebe es aktuell „wirklich Wichtigeres als so einen Mist zu verbreiten.“