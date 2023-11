Skeleton: Grotheer gewinnt Auftakt in Peking

Skeleton-Olympiasieger Christopher Grotheer hat zum Auftakt der neuen Saison ein Ausrufezeichen gesetzt und seinen fünften Weltcup-Sieg gefeiert. Der 31-Jährige gewann am Freitag auf der Olympiabahn in Yanqing mit 0,43 Sekunden Vorsprung vor dem Lokalmatadoren Wenhao Chen und präsentierte sich dabei in bestechender Frühform. Dritter wurde der Chinese Wengang Yan, der nach dem ersten Durchgang noch geführt hatte.