Wintersport: "Sie können mehr, als sie gezeigt haben"

Drei Rennen, dreimal jubelte Norwegen - der Start in die neue Weltcup-Saison verlief für die Top-Nation in der Nordischen Kombination absolut nach Maß. Nach dem Sieg von Jens Luraas Oftebro triumphierte zweimal Superstar Jarl-Magnus Riiber, der zudem den Schanzenrekord in Ruka pulverisierte.

Für den neuen deutschen Bundestrainer Eric Frenzel, der im Sommer das Amt von Hermann Weinbuch übernommen hatte, verlief es hingegen nicht so wie erhofft. Seine ehemaligen Teamkollegen blieben in Finnland ohne Podestplatz.

„Kopfarbeit ist angesagt“, fordert der Ex-Sportler in seiner Kolumne bei sport.de. Zwar bescheinigte er seinen „Spitzenkönnern“, dass sie „wollten und mehr können als sie gezeigt haben“, doch es wollte nicht klappen.

NoKo: Bundestrainer Frenzel verteilt Extra-Lob

Daher gibt er eine klare Marschroute vor. „An der Schanze muss gearbeitet werden, damit die Abstände für den Lauf nicht zu große werden“, erklärt Frenzel. Für ihn steht aber schon jetzt fest, dass „wir hart arbeiten müssen, um den rot-blauen Jungs Paroli bieten zu können“.

Einem seiner Athleten gab er allerdings ein Sonderlob. „David Mach rechtfertigte das Vertrauen in seine Nominierung und wartete mit gleich zwei Top-Ten-Platzierungen auf und machte sich zumindest an diesem Wochenende in der erweiterten Weltspitze breit. Ein zwölfter Platz im erstmals durchgeführten ‚Compact Race‘ rundeten dieses starke Auftaktergebnis ab“, adelt der Bundestrainer.