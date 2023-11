Wintersport: SPORT1 präsentiert: „SKI & BERGE – Das DSV Magazin“

Für alle Menschen, die den Wintersport lieben, geht es endlich wieder los auf den Brettern, die für sie die Welt bedeuten – und SPORT1 hat die passende Sendung im Programm: Das Infotainment-Format „SKI & BERGE – Das DSV Magazin“ mit Moderatorin Ruth Hofmann und prominenten Gästen startet auf SPORT1 an diesem Freitag in seine dritte Saison.

Ob Pistenskifahren, Tourengehen oder Langlaufen, zu all diesen Themen gibt es wertvolle Tipps ebenso wie zu Material, Fitness und Reisen. Neu ist die Rubrik „Schnee von morgen“, die Anna Dollak präsentiert und sich mit dem wichtigen Thema Nachhaltigkeit im Wintersport beschäftigt.

Die Auftakt-Sendung von „SKI & BERGE – Das DSV Magazin“ mit Linus Straßer, die SPORT1 am Freitag, 17. November, ab 18:30 Uhr ausstrahlt, steht ganz im Zeichen des Saisonstarts. Der 31-Jährige „Ski-Löwe“, der für den TSV 1860 München startet, spricht dabei über seine Karriere, seine Erwartungen an die Saison und seine Spezial-Disziplin Slalom.

In der darauffolgenden Sendung am Freitag, 8. Dezember, ebenfalls ab 18:30 Uhr heißt das Thema „Lady Ski“, die Gäste dieser Ausgabe werden rechtzeitig bekannt gegeben (Sendezeiten in der Übersicht). In den ersten Wochen des neuen Jahres folgen dann vier weitere Ausgaben mit bekannten Stargästen. Das Format wird von SPORT1 in Kooperation mit dem Deutschen Skiverband (DSV) in den „Mittendrin Studios“ in Ismaning produziert.

„SKI & BERGE – Das DSV Magazin“ mit vielen aktuellen Themen und neuer Rubrik zum Thema Nachhaltigkeit

In jeder einstündigen Ausgabe diskutiert SPORT1 Moderatorin Ruth Hofmann, die selbst passionierte Skifahrerin ist, mit einem Stargast in den „Mittendrin Studios“. Mit dabei sind viele große Namen des Wintersports, die unter anderem über die eigene Karriere sowie die persönlichen Rückschlüsse vom Leistungs- auf den Freizeitsport sprechen. Und natürlich bekommen die Brettl-Fans wieder Profi-Tipps für den nächsten Wintersporttag auf der Piste oder in der Loipe.

In der neuen Rubrik „Schnee von morgen“ zum Thema Nachhaltigkeit im Wintersport ist in der Sendung am Freitag, 17. November, Lilli Schmitt zu Gast. Sie ist eine von zwei Nachhaltigkeitsmanagerinnen beim Deutschen Skiverband und der Stiftung Sicherheit im Skisport (SIS) und äußert sich unter anderem über die Weiternutzung von Sportstätten nach Großveranstaltungen, die Energieeffizienz an einem Skitag und klärt zur Frage auf, wie man den persönlichen CO2-Fußabdruck auch im Wintersport-Urlaub verringern kann.

Linus Straßer könnte sich späteren Saisonstart in Zukunft vorstellen

Linus Straßer hat im Rahmen der Sendung im SPORT1 Interview – mit Blick auf die klimatischen Bedingungen – unter anderem über einen möglichen späteren Saisonstart in der Zukunft gesprochen. „Eine Verlegung um zwei, drei Wochen nach hinten könnte man sich durchaus überlegen. Einfach, weil es auch unsere Vorbereitung etwas entzerren würde und damit stressfreier machen würde“, erklärte er.

Zu seinen eigenen Saisonzielen sagte Straßer: „Ich setze mir keine konkreten Platzierungen als Ziele, wie zum Beispiel in Kitzbühel zu gewinnen. Weil da muss dann genau an diesem Tag alles zusammenpassen. Ich will einfach bei jedem Rennen konkurrenzfähig sein, meine beste Leistung abrufen und um den Sieg mitfahren können.“