Skispringen: Weltcup-Dominator entschuldigt sich bei Max Verstappen

„Ich habe heute gesagt, dass mich die Formel 1 nicht so interessiert, weil da eh immer Max Verstappen gewinnt“, verriet der Österreicher im Interview mit dem ORF , nachdem er im norwegischen Lillehammer gerade seinen vierten Saisonsieg im vierten Springen eingefahren hatte. „Jetzt schaut es fast schon ein bisschen blöd aus“, scherzte er dementsprechend.

Kraft entschuldigt sich: „Schaue jetzt wieder gerne Formel1!

Dabei konnte der 30-Jährige selbst in den Genuss kommen, der unschlagbar erscheinende Dominator seiner Sportart zu sein und kündigte sein Formel-1-Comeback im TV an. „Ich genieße es sehr. Und Entschuldigung an Max: Ich schaue jetzt wieder gerne Formel 1″, versprach der Skisprung-Star.