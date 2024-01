Biathlon: Gute Nachrichten für das deutsches Team vor Heim-Weltcup

Wie der DSV an Neujahr bekannt gab, stehen Roman Rees, Sophia Schneider und Hanna Kebinger im Aufgebot für die am Donnerstag beginnenden Wettkämpfe in Thüringen. Rees hatte zuletzt bei der Biathlon World Team Challenge auf Schalke, die nicht Teil des Weltcup-Kalenders ist, sein Comeback gefeiert. Dort ging auch die von einer hartnäckigen Corona-Infektion genesene Kebinger erstmals wieder an den Start.