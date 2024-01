Emotionaler Abschied einer deutschen Ski-Größe - Dreßen feiert Abschied in Kitzbühel auf der Streif

„Der Empfang war unglaublich. Ich bin einfach froh, dass es so zu Ende geht. Es gibt nichts Geileres als Kitzbühel!“, sagte Dreßen nach seinem letzten Rennen in der ARD : „Das war genau der Grund, warum ich es vorher schon verkündet habe, damit ich mich von allen Athleten verabschieden kann.“

Ski Alpin: Dreßen muss Körper Tribut zollen

Schon vor dem Doppel-Abfahrts-Weltcup in Kitzbühel hatte Dreßen angekündigt, dass er sich nach den Rennen inmitten der Saison zur Ruhe setzen will und dies eben an jenem Ort, an dem er 2018 mit dem Triumpf auf der Streif seinen absoluten Durchbruch in die Weltspitze feierte.