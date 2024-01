Ski-Legende Weirather verabschiedet sich in „Babypause“

Die ehemalige Skifahrerin und heutige TV-Expertin Tina Weirather wird Mutter - und verabschiedet sich nun in die Babypause, nachdem sie bis zuletzt auch hochschwanger im TV glänzte.

„Gestern habe ich das letzte Skirennen kommentiert“, schrieb sie unter ihren Beitrag, mit Hinblick auf das Slalom-Rennen der Männer am Sonntag in Adelboden. „Jetzt geht‘s in die Babypause“, verkündete sie dann schließlich.