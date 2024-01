Vierschanzentournee: Regelverstoß bei Anzug bringt Österreichern Ärger ein

Vierschanzentournee: Österreicher müssen Anzug korrigieren

Das Problem war jedoch, dass der Aufdruck letztlich deutlich größer war, als das Reglement erlaubt. Kathol änderte - wohl nach Hinweis eines anderen Teams - seine Meinung. „Es war so, dass er in Oberstdorf am Vormittag des Wettkampfs seine Entscheidung revidiert hat“, erläuterte Stecher. In diesem Zuge sei er zum österreichischen Serviceteam gegangen und verlangt haben, den Aufdruck zu überarbeiten.