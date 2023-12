Vierschanzentournee-Wirbel: Österreichischer Offizieller hätte Wellinger "disqualifiziert"

Es war der Gänsehautmoment des Auftakts in die Vierschanzentournee: Andreas Wellinger segelte im zweiten Durchgang auf 128 Meter und verteidigte damit sein Polster auf die Konkurrenz. 25.500 Fans im Tollhaus Oberstdorf flippten völlig aus, seine Teamkollegen fielen dem 28-Jährigen in die Arme. Am Ende hatte er drei Punkte Vorsprung auf Ryoyu Kobayashi und holte sich den verdienten Sieg.