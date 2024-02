Biathlon-WM: Wetter-Chaos sorgt für Unruhe

Temperaturen von zehn Grad und mehr erschweren die Bedingungen für Wintersport in Mitteleuropa erheblich. Dies haben auch die Biathleten bereits mit grenzwertigen Strecken-Bedingungen in Oberhof feststellen müssen. Nicht all zu weit entfernt liegt das tschechische Nove-Mesto, also der Ort, in dem die Biathlon-WM 2024 stattfinden wird. Der Wintersport-Ort befindet sich knapp 600 Meter über dem Meeresspiegel, was auch nicht unbedingt für eine schneesichere Lage spricht.