Nach Babypause: Ski-Ass lässt Comeback offen

„Es ist schon was anderes als zu zweit. Mia bestimmt das Tempo. Aber es ist wunderschön, wir sind ein gutes Team. Und wenn sie neben uns in der Früh aufwacht und wir zusammen aufstehen, ist das sehr süß“, erklärte die Speed-Spezialistin im Interview mit dem Blick .

Ob sie noch einmal bei einem Skirennen an den Start geht, lässt sie aber noch offen: „Ich werde selbst entscheiden, ob ich das Risiko nochmals auf mich nehmen will, mit 130 km/h über die Piste zu donnern. Ich will irgendwann auch wieder mit Stangen trainieren. Dann werde ich mich fragen: Habe ich den Mut, nochmals alles zu riskieren? So werde ich auf mein Bauchgefühl hören“, erklärte die 32-Jährige.