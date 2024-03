Biathlon: Der nächste Goldheld tritt zurück - unter Tränen

Biathlon-Gold mit Schweden bei Olympia 2018

Der 31 Jahre alte Femling hatte seine größten Erfolge in der Staffel gefeiert - allen voran die Goldmedaille bei Olympia in Pyeongchang 2018: Femling war dort Startläufer des schwedischen Quartetts mit Sebastian Samuelsson, Jesper Nelin und Fredrik Lindström, das die Norweger mit den Bö-Brüdern und die deutsche Staffel mit Erik Lesser, Doll, Arnd Peiffer und Simon Schempp auf die Plätze 2 und 3 verwies.

Weitere Staffel-Medaillen für Femling gab es 2021 in Pokljuka (Silber) und 2023 in Oberhof (Bronze), bei der Gold-Staffel in Nove Mesto war Femling nicht mehr dabei. Als Einzelsportler errang Femling seine größten Erfolge bei der Sommer-WM 2022 in Ruhpolding mit Silber und Bronze im Sprint und Supersprint.