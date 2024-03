Biathlon: Olympiasieger denkt an Rücktritt

Das Ende der Biathlon-Saison ist für Athleten und Fans oft mit Abschiedsschmerz verbunden. Auch nach dieser Saison werden große Karrieren im Biathlon zu Ende gehen. Deutschland verliert mit Benedikt Doll einen Vorzeige-Athleten und auch den Schweden droht der Verlust eines langjährigen Eckpfeilers, der vor allem in Staffelrennen überzeugte. Die Rede ist von Peppe Femling, der mit einem Rücktritt nach Saisonende liebäugelt.

Femling lässt Karriereende offen

„Wir werden sehen, in ein paar Tagen kann man noch einmal nachfragen“, führte er aus. Folgerichtig besteht die Möglichkeit, dass die Wettbewerbe von Canmore die letzten in der Karriere des Routiniers darstellen, der genau an diesem Ort im Jahr 2019 mit Rang neun im Einzel sein bestes Ergebnis einfahren konnte.