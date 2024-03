Nach Massenstart-Tränen: Biathlon-Staffeln ohne Voigt - Dahlmeier reagiert

Am Ende belegte sie hinter Sophia Schneider (18.), Janina Hettich-Walz (20.) und Johanna Puff (23.) als viertbeste DSV-Starterin Rang 25. Nach dem Wettbewerb musste die in Tränen aufgelöste Sportlerin von ihrem Bruder, der als Fotograf vor Ort ist, getröstet werden.

DSV-Staffeln ohne Voigt

Eine Gelegenheit zur Wiedergutmachung gibt es für Voigt an diesem Wochenende nicht mehr. Die normalerweise so zielsichere Athletin taucht weder in der Startliste für den Single-Mixed-Wettbewerb, noch in jener für die Mixed-Staffel (live im SPORT1-Ticker) auf.