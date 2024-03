Biathlon: Voigt vergießt nach seltenem Fiasko Tränen - Dahlmeier hat Mitleid

Beim Sieg der Schweizerin Lena Häcki-Groß, der tragischen Heldin des Vortags , wurde die sonst so zielsichere Voigt (+2:54,1) nach großen Problemen am Schießstand mit fünf Fehlern nur schwache 25.

Beim ersten Liegendschießen unterliefen der 26 Jahre alten Thüringerin bei regnerischen und sehr windigen Bedingungen gleich drei Patzer hintereinander, so viele auf einmal wie noch nie in diesem Winter. Nach dem Rennen vergoss das Mitglied der deutschen WM-Bronzestaffel Tränen, Zwillingsbruder Kevin - in Oslo als Fotograf im Einsatz - tröstete sie, auch Legende Laura Dahlmeier bekundete ihr Mitleid.

Biathlon: Dahlmeier bekundet Mitleid mit Voigt

Am Sonntag stehen zum Abschluss der Wettbewerbe in Norwegen noch die Single-Mixed- (12.45 Uhr) und die Mixed-Staffel (14.45 Uhr/alles ZDF und Eurosport) auf dem Programm. In beiden Rennen hatte das deutsche Team bei den Weltmeisterschaften in Nove Mesto die Medaillen verpasst. Die finalen zwei Weltcup-Stationen des Winters steigen dann in Soldier Hollow (USA/8. bis 10. März) und im kanadischen Canmore (14. bis 17. März).