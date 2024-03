Noriaki Kasai schreibt beim Skifliegen Geschichte

Er fliegt und fliegt und fliegt: Noriaki Kasai bekommt einfach nicht genug vom Skispringen und Skifliegen. Nachdem der Japaner im Februar beim Weltcup in Sapporo zwei Rekorde aufgestellt hatte , steht Kasai nun vor dem nächsten Eintrag in die Geschichtsbücher.

Zum Abschluss der RAW-Tour wird der 51-Jährige am Wochenende beim Skifliegen in Vikersund an den Start gehen und damit für ein Novum sorgen. Laut dem norwegischen Sender NRK hat noch nie zuvor ein über 50-Jähriger an einem Weltcup im Skifliegen teilgenommen.