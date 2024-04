Kampf um TV-Rechte: Ski-Boss überrascht von FIS

Der Ski-Zirkus kommt auch in der Sport-freien Zeit nicht zur Ruhe. Nachdem der überraschende Wegfall der Trainingszeiten auf dem Matterhorn für viel Wirbel gesorgt hatte , geht es nun um die zentrale Vermarktung der TV-Rechte.

Dieses Thema hatte bereits im Vorjahr an Fahrt aufgenommen, da die FIS einen Vertrag mit Infront abgeschlossen hat, der 2026 in Kraft treten soll. Das Problem: Präsident Johan Eliasch tat dies ohne Rücksprache mit den nationalen Verbänden, die bisher die Rennen in Eigenverantwortung vermarkten.