Deutsche Biathlon-Hoffnung: “Das ärgert einen!"

Im Rahmen des Wings for Life World Run sprach sie exklusiv mit SPORT1 über ihre bisherige Karriere. Sie verriet, auf was sie durch ihren Sport verzichten muss und äußerte sich zur Zukunft des Biathlons.

Selina Grotian: Am Anfang war ich schon etwas enttäuscht von meiner Leistung, aber je mehr ich darüber nachgedacht habe, desto wertvoller ist es mir eigentlich auch vorgekommen. Am Anfang lief es nicht ganz so recht und hinten raus wurde es dann immer besser und ich habe mich immer mehr wohlgefühlt.

Neuner? „Am Anfang war es ein krasser Vergleich“

Grotian: Mittlerweile nicht mehr ganz so viel, weil ich es jetzt schon gewohnt bin. Am Anfang war es natürlich ein krasser Vergleich, aber ich sehe das eigentlich eher als Kompliment.

Grotian: Früher auf jeden Fall. Mittlerweile habe ich nicht mehr so direkt ein Vorbild, aber natürlich kann man sich von den beiden extrem was abschauen.

Grotian: Nicht konkret. Ich schaue mir eigentlich von jedem ein bisschen was ab. Ich finde es immer faszinierend, was Sportler alles erreichen können.

Biathlon-Hoffnung: „Das war für mich eine Riesen-Herausforderung“

Grotian: Ich wollte das Augenmerk ein bisschen mehr auf das Schießen legen. Das hat letztes Jahr zum Schluss hin gut geklappt, aber am Anfang war ich noch nicht auf dem Punkt da. Ich habe mir natürlich selbst ein paar Ziele gesetzt, die ich für den Sommer erreichen will.

Grotian: Ich muss schon sagen: Massenstart war noch nie so wirklich mein Ding. Es kommt der Startschuss und dann ist alles so hektisch, das mag ich nicht so gerne. Aber es ist, glaube ich, die Königsdisziplin im Biathlon, weil du da wirklich Frau gegen Frau kämpfst. Du wirst am Schießstand wirklich sehr unter Druck gesetzt, weil die Erste schon einen Schuss gesetzt hat und du vielleicht noch nicht einmal am Anschlag bist. Und deswegen war es für mich letztes Jahr eine Riesen-Herausforderung, weil ich einfach noch nicht so weit war. Aber ich denke, es ist auf jeden Fall eine extrem wichtige Disziplin oder sogar die wichtigste Disziplin. Und wenn man die beherrscht, dann ist man im Game angekommen.