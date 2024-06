Karriereende mit 24! DSV-Hoffnung verkündet Abschied

Kreuzbandriss wirft Kapfer weiter zurück

Nadine Kapfer: Starke Auftritte im Weltcup

Vor gut zweieinhalb Jahren sorgte die Bayerin mit starken Auftritten für Aufsehen, erhielt anschließend auch ihre ersten Weltcup-Chancen. In ihrer Heimat Garmisch-Partenkirchen schlitterte sie im Januar 2022 als 33. sogar nur knapp an den Punkterängen vorbei.

In ihrem Abschiedsvideo bedankte sich das ehemalige Talent bei ihren Unterstützern. „Danke an alle, die mich auf meinem Weg unterstützt und an mich geglaubt haben“, so Kapfer.