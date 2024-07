Biathlon-Coach feiert Traumhochzeit am Chiemsee

Vor der malerischen Kulisse auf der Herreninsel am Chiemsee gaben sich der 31-Jährige und seine Verlobte laut Nordic Mag in der vergangenen Woche das Ja-Wort. Anschließend wurde in Prien zünftig in Tracht im engsten Kreis der Familie und Freunden gefeiert, wie Lukas hinterher verriet.