"Überall Blut" und Zunge transplantiert: Biathletin erzählt von Horror-Unfall

Nach Bekanntwerden ihres Horror-Unfalls , in dessen Folge Biathletin Juliane Frühwirt ihre Saison vorzeitig beenden musste, hat die 26-Jährige neue Details zum Hergang und dem Ausmaß ihrer Verletzungen geschildert.

Demnach stürzte Frühwirt im März beim Warmlaufen für ein Langlauf-Sprint-Rennen in Galtür, wie sie der Bild berichtete. Dabei stieß sie sich den Stock ins Gesicht, welcher sich durch ihre linke Wange in den Oberkiefer bohrte.

Frühwirt erinnert sich: „Überall Blut“

An den Unfall hätte sie noch gute Erinnerungen, erklärte Frühwirt. „Da war überall Blut. Ich wollte um Hilfe schreien, aber es ging nicht. Mit den Skiern bin ich dann schnell ins Erste-Hilfe-Zelt gefahren. An der Reaktion der Menschen habe ich gemerkt, dass es doch schlimmer ist“, erzählte sie.

Die DSV-Athletin wurde sofort mit einem Hubschrauber in eine Klinik in Zams geflogen, von dort aus ging es nach Innsbruck und direkt in den Operationssaal.