Zungen-Transplantation bei deutschem Biathlon-Star!

Hinter Juliane Frühwirt liegen schreckliche Monate. Bei einem Unfall verletzt sich die deutsche Biathletin schwer. Nach mehreren Gesichts-Operationen kämpft sich die 26-Jährige wieder zurück.

An die letzten Monate denkt Juliane Frühwirt nur mit Schrecken zurück. Nach einem schlimmen Unfall im März begann für die 26-Jährige eine lange Leidenszeit, sogar das Ende ihrer Karriere als Sportlerin stand im Raum.

Frühwirt: Kieferbruch und Zungen-Transplantation

Nun, 100 Tage nach ihrem Horror-Unfall, kann Frühwirt wieder lächeln. Die Biathletin teilte auf Instagram Fotos von ihrer Teilnahme am Stubai Ultratrail, einem spektakulären Berglauf in Österreich. „100 Tage nach meinem Unfall in Galtür inklusive Kieferbruch, Zungen-Transplantation, Jochbeinbruch und mehrerer hässlicher Zähne, wieder in Innsbruck, dem Ort meiner OP zu sein und an einer Startlinie stehen zu können, war emotional wirklich krass“, schreibt sie zu einem Foto.

Frühwirt: Mit Freudentränen zurück in die Normalität

Dabei war sie sich nach ihrem Unfall, auf den sie nicht näher einging, gar nicht sicher, ob sie überhaupt wieder Sport machen könne. In der schweren Zeit danach hätte sie „nie für möglich gehalten“, dass sie so schnell wieder bei einem Sport-Event am Start stehen kann.

Umso dankbarer war sie nach der Teilnahme beim spektakulären Berglauf. „Oft sind mir vor Dankbarkeit einfach die Tränen gekommen“, schrieb sie in ihrem Post, auch wenn sie das Rennen vorzeitig abgebrochen habe. „Der stolzeste DNF meiner Karriere“, schreibt sie. DNF ist die englische Abkürzung für „did not finish“, also „Rennen nicht beendet“.

Mit Blick auf die kommenden Monate habe sie auf die letzten sieben Kilometer lieber verzichtet. „Es war an diesem Punkt genug für meinen Körper und wenn ich in den letzten Monaten eins gelernt habe, dann dass das auch völlig ok ist. Ich habe gemerkt, dass ich die letzten 7 km noch laufen könnte, aber auch dass mich diese 2 Stunden mit dann offenen Füßen wohl länger beschäftigen würden.“

Biathlon: Frühwirt will wieder angreifen

Im kommenden Weltcup-Winter will die 26-Jährige wieder angreifen, nachdem es zuletzt nicht so gut gelaufen war. Frühwirt schaffte es in der vergangenen Saison im zweitklassigen IBU Cup nur in zwei Rennen in die Top Ten. Mit neuem Elan will sich die Sportlerin nun wieder für höhere Aufgaben empfehlen.