Wintersport: Legendäre Ski-Familie vom Schicksal gebeutelt

Vor 40 Jahren stieg Max Julen in der Ski-Nation Schweiz in den Rang eines sportlichen Nationalhelden auf.

Bei den Olympischen Winterspielen in Sarajewo, aus (ost-)deutscher Sicht vor allem in Erinnerung für die Triumphe von Skispringer Jens Weißflog und Eiskunstläuferin Katarina Witt , holte der damals 22-Jährige einen von zwei Goldmedaillen für die Eidgenossen.

Aktuell ist der mittlerweile 63 Jahre alte Julen wieder in den Schlagzeilen: Schwere Unwetter in seiner Heimat Zermatt haben Millionen-Schäden am Hotel und Restaurant verursacht, mit dem Julen nun seinen Lebensunterhalt verdient. Es ist das zweite Mal innerhalb weniger Jahre, dass das Schicksal der Familie Julen übel mitspielt.