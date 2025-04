Biathlon-Talent erklärt Wechsel: "Ich bin enttäuscht"

Ende März hatte die bisher für Frankreich startende Coralie Langel entschieden, künftig für die Schweiz antreten zu wollen. Nun erläuerte die 23-Jährige diesen Schritt, über den sie nach eigenen Angaben schon länger nachgedacht hatte, wie sie in einem Interview mit dem Nordic Magazine verriet.

„Im Januar, nachdem ich zwei Wochenenden hintereinander (beim Coupe de France; Anm. d. Red. ) in Prémanon und Les Contamines-Montjoie gewonnen hatte, wurde ich nicht für den IBU-Cup ausgewählt. Da war ich ein bisschen traurig“, schilderte Langel und nannte die Entscheidungen des französischen Verbandes „immer weniger nachvollziehbar“.

„Stehe mit Frankreich überhaupt nicht auf Kriegsfuß“

Die junge Biathletin „stehe mit Frankreich überhaupt nicht auf Kriegsfuß, ich bin nur enttäuscht über bestimmte Entscheidungen. So geht es mir als Sportler, und ich bin nicht immer objektiv“, stellte Langel klar, die sich nun auf ihr neues Abenteuer in der Schweiz freut, wo sie auf einige Weltcupstars treffen wird.

„Die Trainer der A-Mannschaft haben mir mir gesagt, dass ich mit ihnen trainieren werde, in einer gemischten Gruppe von fünf Männern und fünf Frauen, darunter große Namen wie Lena Haecki-Gross und Amy Baserga“, so Langel weiter. „Es wird toll sein, mit ihnen zu arbeiten! Danach muss ich clever arbeiten, denn es ist schon eine Weile her, dass ich international unterwegs war.“