Deutsche Ski-Legende spricht über Ehe-Aus!

„Natürlich bin ich sehr traurig, so eine Trennung ist schmerzhaft, aber so etwas passiert eben“, sagte Maria Höfl-Riesch. Einen konkreten Auslöser habe es für das Ehe-Aus nicht gegeben. Das ehemalige Paar habe sich „langsam, aber stetig voneinander entfernt“, so die 39-Jährige. Für sie sei es wichtig, dass solch ein Schritt liebe- und respektvoll ablaufe. „Wir hatten so eine tolle Zeit miteinander, daher gehen wir in Freundschaft auseinander“, betont sie.