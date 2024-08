Ehe-Aus bei deutscher Ski-Legende

Maria Höfl-Riesch und ihr Ehemann gehen getrennte Wege. Das einstige Traumpaar gibt die Entscheidung in einem gemeinsamen Statement bekannt.

Ehe-Aus für eine deutsche Wintersport-Legende: Die Ski-Olympiasiegerin Maria Höfl-Riesch und ihr Mann Marcus Höfl haben ihre Trennung bekannt gegeben. In einer gemeinsamen Erklärung auf Instagram erklärte das langjährige Traumpaar den Schritt.

„Nach reiflicher Überlegung und schweren Herzens haben wir uns dazu entschieden, in Zukunft privat getrennte Wege zu gehen. Leider haben sich unsere Leben zu sehr in unterschiedliche Richtungen entwickelt, dennoch werden wir sowohl beruflich als auch freundschaftlich verbunden bleiben“, heißt es in dem Statement.