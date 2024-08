Ski-Legende Lindsey Vonn in Sorge: Ihr Hund ist schwer krank

Wie die 39-Jährige am Sonntag in einem emotionalen Post auf Instagram veröffentlichte, entwickelte sich bei ihrem Hund Leo wohl während ihres Aufenthaltes bei den Olympischen Spielen in Paris fühlbar ein Lymphom. Das ist eine bösartige Vergrößerung eines oder mehrerer Lymphknoten.

„Mein Junge hat Krebs. Als ich aus Paris nach Hause kam, bemerkte ich einige Knoten, die sich um seine Lymphknoten gebildet hatten, und ich brachte ihn sofort zum Tierarzt. Leider haben wir die Diagnose Lymphom erhalten. Leo bekommt bereits eine Chemotherapie und springt gut darauf an. Er ist ein bisschen müde und weiß nicht, was los ist, aber er ist immer noch ein fröhlicher Junge“, schrieb Vonn unter eine Bildergalerie der beiden.

Vonn verkündet bittere Nachricht: Ihr Hund Leo hat Krebs

Seit 2013 habe Leo seine Besitzerin auf Schritt und Tritt begleitet, Vonn gewann bei den alpinen Weltmeisterschaften 2015, `17 und `19 jeweils Bronze in der Abfahrt respektive dem Super-G, 2018 die Bronzemedaille bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang.

Vonn: Erst Ski-Größe, dann TV-Expertin und Autorin

„Leo ist mein erster Hund, er hat mich die letzten elf Jahre begleitet und ich kann mir ein Leben ohne ihn nicht einmal ansatzweise vorstellen. Ich werde so viel Zeit mit ihm verbringen, wie ich kann, und ihn in den kommenden Monaten bei all seinen Behandlungen unterstützen“, so Vonn.