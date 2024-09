Ein Olympia-Idol, das heute frösteln lässt

Rodnina: Erst Gold, dann Ehe

Dabei ist einzigartig, was Rodnina - geboren am 12. September 1949 in Moskau - auf dem Eis erreicht hat: Aus Sorge um ihre Gesundheit - bei ihrer Einschulung hatte Rodnina elf (!) Lungenentzündungen hinter sich - von ihren Eltern zum ersten Training geschickt, entwickelte sich Rodnina zur Besten ihrer Zunft: Als bisher einzige Paarläuferin gewann sie 1972 in Sapporo, 1976 in Innsbruck und 1980 in Lake Placid dreimal in Folge olympisches Gold, und das mit zwei verschiedenen Partnern.