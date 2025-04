Skispringen: Markus Eisenbichler überrascht als Amateurfußballer

Der Skisprung-Weltmeister von 2019, der seine aktive Karriere Ende März beim Weltcup-Finale in Planica offiziell beendet hat, ist nun auf dem Fußballplatz aktiv.

Wie Heimatsport.de berichtet, wurde der 32-Jährige für seinen Heimatverein, den TSV Siegsdorf, in der 3. Mannschaft bereits erstmals eingesetzt. Am 18. Spieltag der C-Klasse, Bayerns schwächster Spielklasse im Amateurfußball, kam er als Joker ins Spiel gegen den ASV Piding II. Die Partie endete 2:2 und der ehemalige Biathlet Mathias Dorfer traf für die Eisenbichler-Elf doppelt.

Weiterer Wintersportler im Team

Für Eisenbichler, der in seiner Heimat tief verwurzelt ist, ist der Fußball offenbar eine willkommene Gelegenheit, sportlich aktiv zu bleiben und das Vereinsleben weiter zu genießen.

Dass Bewegung weiterhin eine große Rolle in seinem Alltag spielt, zeigt Eisenbichler regelmäßig auf Instagram.

Dort postete er zuletzt Bilder vom Langlaufen und kündigte an, bald wieder in die Berge zum Skifahren aufzubrechen. Sein Fazit zum neuen Lebensabschnitt: „Sportrentner zu sein, ist nicht so schlecht.“