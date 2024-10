Biathlon-Juwel verzückt Instagram-Fans!

Mit fünf Top-8 in Serie hat Biathlon -Shootingstar Anna Gandler zum Abschluss der Vorsaison für mächtig Furore gesorgt. Im am 30. November beginnenden Weltcup-Winter möchte sich die 23 Jahre alte Österreicherin endgültig im Spitzenfeld etablieren.

Für Gandler geht es jedoch nicht nur darum, schnelle Laufzeiten in den Schnee zu zaubern und alle Schüsse ins Schwarze zu setzen, sondern auch weitere Fans zu gewinnen.

Biathlon-Talent als Social-Media-Phänomen

Dafür legt sich das Biathlon-Talent auf Social Media kräftig ins Zeug. „Für mich gibt es den Sport und die Social-Media-Seiten, die ich betreibe. Da habe ich genauso meine Ziele wie im Sport“, verriet Gandler bei einem Medientermin in Salzburg.

Um die Schallmauer zu knacken, versucht die junge Biathlon-Hoffnung ihre Fans mit Einblicken aus Training und Urlaub sowie mit witzigen Clips zu unterhalten. Zuletzt postete Gandler Fotos aus ihrem Malaga-Urlaub, bei dem sie nochmal Energie für die kommenden Aufgaben im Weltcup-Winter sammeln wollte. Außerdem war die Athletin mit Roll-Ski auf einem großen Laufband zu sehen, wo sie völlig an die Grenzen geht und sich erschöpft auf die Knie fallen lässt. In einem anderen Post, stellte sie die Kleidung der österreichischen Skijägerinnen in einer Art Modeshow vor.