Doppelte Hochzeits-Panne bei Biathlon-Star!

Die schwedische Biathlon-Olympiasiegerin Linn Gestblom wird sich noch lange an ihre Hochzeit im Sommer erinnern. Neben einer wunderschönen Feier sorgen zwei Momente für zusätzlichen Nervenkitzel.

Die schwedische Biathlon-Olympiasiegerin Linn Gestblom wird sich noch lange an ihre Hochzeit im Sommer erinnern. Neben einer wunderschönen Feier sorgen zwei Momente für zusätzlichen Nervenkitzel.

Wie der Biathlon -Star jetzt in einem Interview mit dem norwegischen Medium Expressen verriet, ereigneten sich am Tag der Hochzeit auch einige kuriose Pannen.

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Popcornmaschine sorgt für Chaos

„Schuld“ daran war eine zurückgelassene Popcornmaschine, die über Nacht in der Hochzeitslocation aufbewahrt wurde. „Am Tag der Hochzeit war auf dem ganzen Boden überall Popcorn verteilt“, erzählte Linn Gestblom. Der Bräutigam, Christian, musste sich deshalb zunächst mit dem Putzen beschäftigen, statt sich auf die Trauung zu konzentrieren.

Doch das war nicht der einzige Schock-Moment für das Hochzeits-Paar. Vor lauter Aufregung hatte der Bräutigam den Blumenstrauß der Braut vergessen. Der Onkel der Braut reagierte spontan und besorgte den Brautstrauß, ohne den es bei einer Hochzeit nun mal nicht geht. Der Hochzeit stand nun nichts im Wege und das Paar konnte sich endlich auf den schönsten Tag in seinem Leben konzentrieren. „Trotz der Pannen war die Trauung wunderschön. Ich hatte Schmetterlinge im Bauch“, schwärmte Linn Gestblom.

Biathlon-Olympiasiegerin 2022 mit der Staffel

Ihren größten Erfolg feierte die 30-Jährige im Jahr 2022, als sie mit der schwedischen Staffel die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen gewann. Im letzten Jahr lief es nach diversen Verletzungen nicht so rund. Trotzdem errang sie mit der Staffel die Silber-Medaille bei der WM in Nove Mesto. In Oberhof kürte sich Gestblom 2023 im Einzel zur Vize-Weltmeisterin.