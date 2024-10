Eiskunstlauf: Hocke/Kunkel in Kanada auf Rang vier

Als nächstes gehen Hocke und Kunkel bei der NHK Trophy in Tokio (8. bis 10. November) an den Start. Die sechs weltbesten Paare der Grand-Prix-Serie qualifizieren sich für das Finale in Grenoble Anfang Dezember. In der Vorsaison hatten die Berliner ihre Teilnahme verletzungsbedingt absagen müssen. Deutschlands Top-Paar Minerva Hase/Nikita Volodin war in Halifax nicht am Start, die WM-Dritten starten dafür beim Grand Prix de France in Angers (1. bis 3. November).