Ski Alpin: Alles Infos zum Weltcup 2024/25

Endlich geht es wieder los, der Ski-Weltcup startet. Von Oktober 2024 bis März 2025 führt der Ski-Alpin-Weltcup die Rennläuferinnen und Rennläufer quer durch Europa sowie nach Nordamerika. Am 26. Oktober startet die Saison in Sölden mit dem Riesenslalom der Frauen, einen Tag darauf folgen die Männer.

Odermatt und Gut-Behrami gewinnen Gesamt-Weltcup

In der vergangenen Saison sicherten sich zwei Schweizer die große Kristall-Kugel. Bei den Männern führte kein Weg am überragenden Marco Odermatt vorbei. Auch in der kommenden Saison gilt 27-Jährige als Favorit für den Sieg im Gesamt-Weltcup. Der Ausnahmekönner gewann zuletzt drei Mal in Folge die große Kristall-Kugel.