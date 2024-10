Wildes Gerücht um Ski-Superstar Vonn - Neureuther reagiert!

SPORT1 10.10.2024 • 10:47 Uhr Kehrt ein weiterer Star in den Ski-Zirkus zurück? Nach Marcel Hirscher und Lucas Braathen könnte sich ein weiteres spektakuläres Comeback anbahnen.

Mit Marcel Hirscher und Lucas Braathen stehen zwei ehemalige Topstars vor der Rückkehr in den Ski-Zirkus. Wie der Schweizer Blick nun berichtet, bahnt sich im alpinen Skisport aber womöglich eine noch größere Sensation an: So soll Lindsey Vonn vor einem Comeback stehen.

Die 39-Jährige hatte eigentlich ihre Karriere nach diversen Verletzungen 2019 beendet, nun könnte sie aber vor einer Rückkehr stehen. Dabei beruft sich der Blick auf den ehemaligen Swiss-Ski-Erfolgscoach Sepp Brunner, der auf dem Sölden-Gletscher eine erstaunliche Entdeckung gemacht hat.

„Ich konnte beobachten, wie Lindsey Vonn auf dem Rettenbach-Ferner in sehr ambitionierter Manier Gleitkurven trainiert“, berichtet Brunner, der seit 2017 als Speed-Cheftrainer der Österreicher tätig ist.

Vonn als Vorfahrerin in Beaver Creek?

Vonn hatte nach der WM 2019 nach 82 Einzelweltcupsiegen, zwei WM- und einer Olympiagoldmedaille einen Schlussstrich unter ihre Karriere gezogen. Immer wieder hatte sie während ihrer Laufbahn mit schweren Verletzungen zu kämpfen.

Beim WM-Super-G 2013 in Österreich riss sie sich das Kreuzband und das innere Seitenband im Knie. Zudem brach ihr Schienbeinkopf. Wenig später riss ihr Kreuzband erneut. Erst im letzten Jahr ließ sich die US-Amerikanerin ein künstliches Kniegelenk einsetzen.

Dabei hatte Vonn im April 2024 im Interview mit SPORT1 noch darüber gesprochen, dass sie in ihrem Leben womöglich nie wieder schmerzfrei sei: „Das ist leider der Preis von Spitzensport, jeder Sportler kennt das. Wenn du so eine lange Karriere hast und so viel gibst und viele Verletzungen hast - und ich hatte wirklich viele.“

Allerdings äußerte sie auch Hoffnung, dass ihr künstliches Kniegelenk ihr dabei hilft, weniger Schmerzen zu haben - und anscheinend kommt sie damit so gut zurecht, dass sie sich ein Comeback auf Skiern durchaus zutraut.

Wie der Blick herausgefunden haben will, soll die 39-Jährige in Beaver Creek als Vorfahrerin an den Start gehen. Und: Soll dabei alles glattgehen, wolle sie auch wieder an Rennen teilnehmen.

Unterstützung erhält sie demnach vom Ski- und Schuh-Ausrüster Head, der Vonn mit Chris Krause einen der hochkarätigsten Servicemänner an die Seite stellt.

Neureuther: Vonn kann Comeback schaffen

Angesprochen auf ein mögliches Comeback des US-Superstars reagierte Deutschlands Ex-Ski-Star Felix Neureuther erst einmal erstaunt.