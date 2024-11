Biathlon-Dominator macht Ansage an deutsche Stars!

SPORT1 13.11.2024 • 11:36 Uhr Wenige Wochen vor dem Weltcup-Auftakt im Biathlon schickt Superstar Johannes Thingnes Bö eine direkte Warnung an die Konkurrenz. Der Norweger nimmt dabei auch die deutschen Biathlon-Stars in die Pflicht.

Wenige Wochen vor dem Auftakt in die neue Biathlon-Saison befindet sich Norwegens Top-Star Johannes Thingnes Bö bereits im Angriffsmodus. „Meine Batterien sind aufgeladen und ich bin im Angriffsmodus. Mein Körper ist gut in Form, das Schießen läuft auch gut. Jetzt geht es nur noch darum, die Puzzlestücke zusammenzusetzen“, richtet der Biathlon-Dominator der letzten Jahre im Interview mit Le Dauphine eine Kampfansage an die Konkurrenz.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der 31-Jährige gilt auch für die am 30. November beginnende Weltcup-Saison im finnischen Kontiolahti als klarer Favorit auf die große Kristallkugel. Doch so sehr sich der Norweger auch über seine Erfolge freut, er wünscht sich vielmehr Konkurrenz von den anderen Teams - und nimmt dabei auch die deutschen Biathlon-Stars in die Pflicht.

Denn die vergangene Weltcup-Saison geriet fast zu einer norwegischen Meisterschaft mit internationalen Gästen. Gleich sechs der sieben ersten Plätze belegten die norwegischen Biathlon-Stars, alleine der Franzose Emilien Jacquelin brach als Sechster in die Phalanx der Norweger ein.

Bö nimmt auch deutsche Biathlon-Stars in die Pflicht

So hofft Bö auch im Sinne des Biathlon-Sports auf stärkere Konkurrenz aus den anderen Ländern. „Wenn langfristig nur eine Nation an der Spitze steht, ist das nicht gut für den Sport. Wir brauchen die Schweden, die Franzosen, die Deutschen, alle“, nahm der 31-Jährige unter anderem das DSV-Team in die Pflicht.

{ "placeholderType": "MREC" }

Bei den deutschen Männern schaffte es in der letzten Saison kein Athlet unter die Top Ten. Johannes Kühn und Benedikt Doll belegten in der Endabrechnung die Plätze zwölf und dreizehn.

Auch in der kommenden Saison sieht Bö das französische Team als härteste Konkurrenten für die norwegischen Stars. „Ich denke, sie werden unsere größten Rivalen sein“, sagte der Gesamt-Weltcup-Sieger aus der vergangenen Saison und verweist darauf, dass die Franzosen zuletzt einige Probleme hatten.

Biathlon: Saison-Höhepunkt die WM in Lenzerheide

„Die letzte Saison war für die Franzosen keine gute, aber sie haben hart trainiert, um zurückzukommen. Dazu war es ihr erstes Jahr mit neuen Trainern. Vielleicht braucht es etwas Zeit, bis das neue System funktioniert.“