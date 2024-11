Hirscher-Rivale flirtet mit Österreich!

Hendrik Kristoffersen ist zwar während und nach dem Rennen als Heißsporn bekannt, laut eigenen Aussagen aber nicht immer so gesprächig. Redselig wird der in Österreich beheimate Norweger aber gerne mal, wenn es um einen möglichen Verbandswechsel geht.

„Vielleicht bin ich einfach nicht so sozial“, gab der 30-Jährige laut der österreichischen Kronen Zeitung eine interessante Selbsteinschätzung ab. Damit meint er aber nicht seine emotionalen Ausbrüche, für die er von manchen Fans gefeiert und von anderen kritisch beäugt wird, sondern seinen eher spärlichen Kontakt mit den Kollegen im Skizirkus. „Generell rede ich nicht mit vielen Leuten im August, September und Oktober. Ich meine, ich rede mit Leuten, aber ich habe meine Gruppe. Ich habe keine Insider-Informationen darüber, was andere aus dem Ski-Weltcup tun“, eröffnete der Norweger.

Ski-Star Kristoffersen: Zukunft in Österreich?

Kristoffersen ist eher als Einzelgänger bekannt, während seine norwegischen Kollegen Erfolge gerne mal ausgelassen zusammen feiern. Zukünftig könnte es sogar dazu kommen, dass der Slalom-Spezialist gar nicht mehr für Norwegen an den Start geht. Kristoffersen wohnt schon seit einigen Jahren in Salzburg und möchte auch zukünftig in der Alpenrepublik bleiben.